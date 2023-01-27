استياء رجال أعمال مصريين من مشاركة إسرائيليين في قمة استضافتها القاهرة مؤخرا

ساد الاستياء اوساط رجال الأعمال المصريين بعد حضور رجلي أعمال إسرائيليين القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات التي انعقدت مؤخرا في القاهرة.

وعلمت "الفجر" من مصادر مطلعة أن اثنين من رجال الأعمال الإسرائيليين على الأقل شاركوا كمتحدثين رسميين خلال قمة (GSA) التي انعقدت في مصر يوم 19 يناير الجاري في الجيزة بالقاهرة.

وأعرب عدد من رجال الأعمال، أنهم فوجئوا مع بداية إنطلاق القمة، التي حظيت برعاية واهتمام رفيع المستوى، بحضور إثنين من رجال الأعمال الإسرائيليين المشاركين في القمة كمتحدثين رئيسين وهو ما أثار استياء الكثير من رجال الأعمال الوطنيين الذين شاركوا بأعمال القمة

يشار إلى أن الموقع الرسمي للقمة كان قد أعلن عن أسماء المتحدثين خلال الجلسات والبالغ عددهم 24 متحدث على رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وكان من بينهم المتحدثين الإسرائيليين الذي أثاروا الكثير من الجدل خلال حضورهم القمة، في ظل رفض العديد من أبناء الشعب المصري الوطنيين التطبيع مع إسرائيل، وذلك في ظل ممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي الغاشمة بحق الأطفال الفلسطنيين، والشعب الفلسطيني عامة بالأراضي المحتلة.

وقد اعتبر عدد من رجال الأعمال المصريين مشاركة رجال أعمال إسرائيليين في القمة بأنها سقطة كبيرة وقع فيها منظّمي القمة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر: الفجر