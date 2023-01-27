أفيخاي أدرعي يستشهد بآية قرآنية للتعليق على هجوم القدس

استشهد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بآية قرآنية في تعليقه على الهجوم على كنيس يهودي في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين.

وقال أدرعي على "تويتر": "من يرتكب اعتداء إرهابيا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلا بل إنه إرهابي جبان لا دين له. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجا بقتل الأبرياء".

وأرفق أدرعي تصريحه بالآية القرآنية 40 من سورة الحج: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا".

{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا}

من يرتكب اعتداء إرهابيًا بكنيس يهودي ويقتل مصلين ليس بطلاً بل إنه إرهابي جبان لا دين له. ويل لمن يوزع الحلوى ابتهاجًا بقتل الابرياء — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2023

اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في مدينة القدس كان يوزيع الحلوى ابتهاجا بتنفيذ هجوم حي النبي يعقوب.

ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، الأجهزة الأمنية بضرورة الاستعداد لاحتمال حدوث تطورات جديدة في المنطقة، مطالبا بتكثيف الجهود لحماية المستوطنات والطرق.

المصدر: تويتر