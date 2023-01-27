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وسائل إعلام: بايدن لا يستبعد الحل العسكري مع إيران

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وسائل إعلام: بايدن لا يستبعد الحل العسكري مع إيران
Globallookpress
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صرح مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يستبعد الحل العسكري مع إيران.

وأكد المسؤول في حديث لقناة "العربية"، إن بايدن جاد في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن واشنطن كانت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، لكن "الوقت الآن ليس مناسبا".

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وأضاف المسؤول أن واشنطن "لن تسمح لإيران بخنق المعارضة السلمية عبر الإرهاب والتهديد"، مشيرا إلى أنه "يجب مواجهة أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود".

واتهم المسؤول الأمريكي السلطات الإيرانية بأنها تتبع "نمطا لتعذيب وقتل النشطاء".

يذكر أن المشاورات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم عقده في عام 2015، تعثرت منذ أشهر، لكن تبادل الرسائل بشأن الملف النووي مستمر عبر مختلف القنوات، حسب الخارجية الإيرانية.

المصدر: العربية

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