ألمانيا.. حكومة سكسونيا تطالب وزيرة الخارجية الألمانية بتوضح تصريحها عن الحرب مع روسيا

أفادت صحيفة "سفيتشي تسايتونج" بأن رئيس وزراء سكسونيا مايكل كريتشمر، طالب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، بتوضيح تصريحها حول أن الغرب "يخوض حربا ضد روسيا".

ونقلت الصحيفة عن كريتشمر قوله: "وزيرة الخارجية كبيرة دبلوماسيينا. كان يتوجب عليها أن تفكر مليا في كلماتها في الظروف الحساسة، لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بإصدار تصريحات غامضة".

وسبق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وأكدت أن اعتراف بربوك بأن الغرب "يخوض حربا ضد روسيا" يشير لوجود مخطط مسبق ضد موسكو، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما كشفت عنه المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

المصدر: RT