قوات الإنزال الجوي الروسية تعلن القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية

أعلنت قوات الإنزال الجوي الروسية القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية قوامها خمسة أفراد، حاولت التسلل إلى موقع خلفي للجيش الروسي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مشغل الطائرات المسيرة المشرف على عملية تبادل إطلاق النار قوله أن جنود قوات الإنزال الجوي قضوا على مجموعة أوكرانية تخريبية حاولت التسلل إلى موقع خلفي للجيش الروسي.

وأضاف: "تم اكتشاف المجموعة التخريبية وتتكون من خمسة أشخاص، أطلقنا النار على العدو، وقضينا على المجموعة".

وأكد أن القوات الاوكرانية في كثير من الأحيان ترسل مجموعات تخريبية صغيرة، لكن الطائرات المسيرة المزودة بأجهزة تصوير حراري تساعد على رصدهم.

وأوضح أن استخدام الطائرات بدون طيار يقلل من الخسائر بين أفراد القوات الروسية.

المصدر: "نوفوستي"