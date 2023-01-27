وزارة الخارجية الروسية تدعو لرفع الحظر عن "ممر لاتشين" بشكل كامل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تدعو كلا من يريفان وباكو لفتح "ممر لاتشين" بالكامل، وإظهار الإرادة السياسية الهادفة لذلك.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعة: "ندعو لرفع الحظر بشكل كامل عن ممر لاتشين، وذلك استنادا لإعلان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، ونحن من جانبنا نناشد كلا من باكو ويريفان أن ينهوا الخلافات القائمة في أقرب وقت ممكن".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا، بخلاف غالبية اللاعبين الخارجيين الذين يقتصر دورهم على الدعوة لخفض التصعيد، تبحث عن حلول فعلية على الأرض، وتقدم مساعدات إنسانية.

نوفوستي