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الخارجية الروسية تعرب عن تعازيها للجانب الأذربيجاني

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الخارجية الروسية تعرب عن تعازيها للجانب الأذربيجاني
Legion-Media Alexander Sayganov_SOPA Images
صورة أرشيفية
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خالص تعازيها للجانب الأذربيجاني فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الأذربيجانية في طهران.

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أولى اللقطات من داخل سفارة أذربيجان في طهران بعد تعرضها لهجوم مسلح
أولى اللقطات من داخل سفارة أذربيجان في طهران بعد تعرضها لهجوم مسلح

جاء ذلك في منشور نشرته للتو القناة الرسمية للخارجية الروسية على تطبيق "تليغرام": "يؤكد الحادث مرة أخرى أهمية ضمان التشغيل الآمن للبعثات الدبلوماسية من قبل سلطات الدولة المستقبلة وفقا لاتفاقيات فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل 1961".

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دخل رجل مسلح ببندقية آلية صباح اليوم مبنى البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية لدى إيران، وفتح النار، ما أسفر عن مقتل موظف في البعثة الدبلوماسية الأذربيجانية وإصابة اثنين من زملائه. وقد اعتقلت شرطة طهران المهاجم، ولا يزال التحقيق جاريا.

من جانبها، نشرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقطع فيديو لكاميرا المراقبة داخل السفارة توثق ما حدث حينما دخل المهاجم إلى حرم السفارة، مع تعليق بأن "حارس السفارة كان يصارع المهاجم كالأسد".

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