بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أمريكي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهدوء الخميس، بينما يتصاعد الغضب إثر وفاة الأمريكي من أصل إفريقي تاير نيكولز في ممفيس بولاية تينيسي بعد اعتقاله على أيدي خمسة شرطيين أوائل يناير.

وقال بايدن في بيان له "في حين يشعر الأمريكيون بالحزن تجري وزارة العدل تحقيقها وتواصل السلطات عملها، أنضم إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات سلمية. الغضب مفهوم لكن العنف غير مقبول أبدا"، حاضا على إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.

وأضاف أن "وفاة تاير هي تذكير مؤلم بأنه يجب علينا فعل المزيد للتأكد من أن نظام العدالة لدينا يحترم الوعد (بضمان) عدالة منصفة ونزيهة".

Dozens of mourners gather at a candlelight vigil for Tyre Nichols at Tobey Skate Park pt. 1 pic.twitter.com/z0xX6olXc8 — Patrick Lantrip (@patlantrip) January 27, 2023

وأودع الشرطيون الخمسة السجن الخميس بتهمة القتل بعد وفاة نيكولز أوائل يناير بعد أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت "مروعة".

وعناصر الشرطة هؤلاء من ممفيس، المدينة الكبيرة في تينيسي، وجميعهم أمريكيون من أصل إفريقي، ويواجهون تهما عدة بينها القتل والاعتداء بالضرب.

في 7 يناير، أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم.

On Jan. 7th



29 y/o Tyre Nichols was assaulted by 5 cops during a traffic stop. He was beaten so badly that he died. 3 minutes of nonstop beating.



Luckily the cops who murdered were black and charged for murder in 2 weeks.



That wouldn’t have happened if these pigs were white. pic.twitter.com/bcyBIr3fLk — StanceGrounded (@_SJPeace_) January 26, 2023

ولا تزال تفاصيل عملية الاعتقال تلك غير واضحة. وهناك مقطع فيديو يبين الوقائع لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم. ويتوقع نشر الفيديو مساء اليوم الجمعة.

المصدر: أ ف ب