 
مباشر

بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أمريكي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله

أخبار العالم

بايدن يدعو للهدوء إثر وفاة أمريكي من أصل إفريقي بعد أيام على اعتقاله
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umx2

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهدوء الخميس، بينما يتصاعد الغضب إثر وفاة الأمريكي من أصل إفريقي تاير نيكولز في ممفيس بولاية تينيسي بعد اعتقاله على أيدي خمسة شرطيين أوائل يناير.

وقال بايدن في بيان له "في حين يشعر الأمريكيون بالحزن تجري وزارة العدل تحقيقها وتواصل السلطات عملها، أنضم إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات سلمية. الغضب مفهوم لكن العنف غير مقبول أبدا"، حاضا على إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.

وأضاف أن "وفاة تاير هي تذكير مؤلم بأنه يجب علينا فعل المزيد للتأكد من أن نظام العدالة لدينا يحترم الوعد (بضمان) عدالة منصفة ونزيهة".

وأودع الشرطيون الخمسة السجن الخميس بتهمة القتل بعد وفاة نيكولز أوائل يناير بعد أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت "مروعة". 

وعناصر الشرطة هؤلاء من ممفيس، المدينة الكبيرة في تينيسي، وجميعهم أمريكيون من أصل إفريقي، ويواجهون تهما عدة بينها القتل والاعتداء بالضرب.

في 7 يناير، أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم. 

ولا تزال تفاصيل عملية الاعتقال تلك غير واضحة. وهناك مقطع فيديو يبين الوقائع لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم. ويتوقع نشر الفيديو مساء اليوم الجمعة.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا