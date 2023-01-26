واشنطن تعلن القضاء على قيادي كبير بتنظيم "داعش" في الصومال

أعلنت الإدارة الأمريكية تنفيذ الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس جو بايدن، عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 جهاديا أبرزهم بلال السوداني، القيادي الكبير في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن، إنّ هذه العملية العسكرية التي تم التحضير لها على مدى "أشهر عديدة"، لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين، مشيرين إلى أنه لم تتكبّد القوات الأمريكية فيها أي خسائر في الأرواح.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال، وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، "لكنّ معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأمريكيين والمسلحين الجهاديين مما أسفر عن مقتل السوداني و 10 من رفاقه".

المصدر: أ ف ب