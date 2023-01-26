واشنطن تعلن السيطرة على خوادم موقع "هايف" للقرصنة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إغلاق مجموعة "هايف" للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1500 شركة حول العالم، وجمعت منها فديات بلغت نحو 100 مليون دولار.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، يوم الخميس، إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع "هايف" (القفير) بعد اختراقها لمدة 7 أشهر تقريبا.

كما أدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل لـ 130 مليون دولار، بعد تجميد "هايف" لأنظمتها الالكترونية وسرقة بياناتها.

بدورها، وصفت نائبة وزير العدل ليزا موناكو، السيطرة على "هايف" بأنها "عملية القرن الـ21"، مضيفة "لقد اخترقنا القراصنة".

الجدير بالذكر أن مجموعة "هايف" نشطت في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بامكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الالكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. كما يتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.

المصدر: أ ف ب