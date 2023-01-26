ألمانيا تعتذر للاتحاد الإفريقي بعد تعليق غير لائق على زيارة لافروف لجنوب إفريقيا

اعتذرت وزارة الخارجية الألمانية للسكرتير الصحفي للاتحاد الإفريقي، إيبي كالاندو، بعد تغريدة غير لائقة حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الألمانية رسالة على "تويتر" جاء فيها أن "الدبلوماسي الروسي لم يأت إلى القارة للاستمتاع بالنظر "للفهود" (التغريدة كانت مرفقة بصورة لهذا الحيوان)، وإنما للقول إن السلطات الأوكرانية تنوي "تدمير كل ما هو روسي".

في تعليقها على هجوم وزارة الخارجية الألمانية، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الإفريقي إن هذا يعتبر استهزاء بالمنطقة وبالسكان المحليين.

وسرعان ما أجابت برلين معتذرة "وجهة نظرك مقبولة، نآسف، ونؤكد تقديرنا لشركائنا الأفارقة".

وأضافت الخارجية الألمانية في ردها أن "الفهود" يقصد منها دبابات ليوبارد 2 الألمانية، التي تخطط برلين لنقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أجرى لافروف محادثات مع قادة جنوب إفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا في إطار جولة تشمل عددا من الدول الإفريقية.

المصدر: ريا نوفوستي