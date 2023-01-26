رئيس النمسا يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أدى رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 6 سنوات اليوم الخميس، بحضور السفراء المعتمدين وأعضاء البرلمان الأوروبي وسياسيين سابقين.

وفاز ألكسندر فان دير بيلين البالغ من العمر 79 عاما، بنسبة 56.7% في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تم إجراؤها في شهر أكتوبر الماضي.

وأيدت معظم الأحزاب البرلمانية ترشح ألكسندر فان دير بيلين لفترة رئاسية ثانية، وامتنعت عن الدفع بمنافسين له إلى السباق الانتخابي.

المصدر: وكالات