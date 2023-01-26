الولايات المتحدة.. مطالبات بإعادة تدقيق بيانات زعماء البلاد السابقين

طالبت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي بإعادة تدقيق بيانات الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين.

وجاء الطلب بعد أنباء عن وجود مثل هذه الوثائق في حوزة الرئيس جو بايدن، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، وفق ما قاله مصدران مطلعان يوم الخميس.

وأرسلت الإدارة خطابا الخميس لممثلي الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين حتى رونالد ريغان، لضمان الالتزام بقانون السجلات الرئاسية.

وينص القانون على أن أي سجلات ظهرت أو تلقاها الرؤساء مملوكة للحكومة الأمريكية وستتعامل معها إدارة الأرشيف الوطني في نهاية فترات إدارتهم، وفقا للمصدرين اللذين تحدثا شريطة كتمان هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن التحقيقات.

وأرسلت إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي أيضا خطابا لممثلي الرؤساء السابقين دونالد ترامب، وباراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وجورج اتش دبليو بوش، ورونالد ريغان، ولنواب الرؤساء بنس وبايدن وديك تشيني، وآل غور، ودان كوايل.

وكانت "سي إن إن" أول من نشر فحوى الخطاب.

المصدر: أ ب