الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربة للجماعات الإرهابية في الصومال

أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، تنفيذه عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في الصومال، بالتزامن مع إعلان حكومة الصومال عن "صحوة شعبية" مناهضة لتنظيم "الشباب" الإرهابي.

وقال بيان القيادة الأمريكية في إفريقيا: "بالنظر إلى الموقع النائي للعملية، فإن التقييم يشير إلى عدم إصابة أو قتل مدنيين، وتظل حماية المدنيين جزءا حيويا من عمليات القيادة لتعزيز الأمن لجميع الأفارقة."

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في حين لم يقدم مسؤولو البنتاغون والبيت الأبيض على الفور مزيدا من التفاصيل حول العملية.

هذا وتأتي العملية بعد أيام من إعلان القيادة الأمريكية في إفريقيا أنها شنّت ضربة مشتركة دفاعا عن النفس شمال شرق العاصمة مقديشو بالقرب من غالكاد.

وفي تلك الواقعة، انخرطت قوات الجيش الوطني الصومالي في قتال عنيف عقب هجوم موسع ومكثف شنّه أكثر من 100 من مقاتلي "حركة الشباب".

كما قدّرت الولايات المتحدة مقتل ما يقرب من 30 من مقاتلي الحركة في تلك العملية، وتم وصف هجوم القوات الصومالية ضد "حركة الشباب" بأنه الأهم منذ أكثر من عقد."

المصدر: أ ب