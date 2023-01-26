قال نائب مندوب روسيا لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مكسيم بوياكيفيتش، إن تمادي الولايات المتحدة وحلف الناتو بلغ مرحلة خطرة تنذر بنشوب صراع واسع النطاق في أوروبا.

وقال بوياكيفيتش خلال اجتماع مجلس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الخميس "لقد تمادت قيادة الولايات المتحدة واتباعها في حلف الناتو لدرجة خطرة، بدفعهم الأمور بشكل متعمد نحو تصعيد المواجهة العسكرية في أوكرانيا، ودفع نظام كييف للقيام باعمال عدائية ضد روسيا ومواطنيها باستخدام أسلحة ثقيلة غربية ومعلومات استخباراتية من حلف الناتو، وهذا من شأنه أن ينتهي بنشوب صراع عسكري واسع النطاق في أوروبا، ستكون نتائجه خسارة جميع شعوب القارة.

وقال بوياكيفيتش إن مشغلي الدمى الأنجلو ساكسونيين ومشعلي النيران لن يتمكنوا من الجلوس جانبا هذه المرة".

ريا نوفوستي