واشنطن تنتقد قرار فلسطين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

وصفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، بربرا ليف، قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بالخطوة غير الصحيحة في هذا الوقت.

وقالت ليف في مؤتمر عبر الهاتف "كنا على اتصال وثيق للغاية مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة".

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وأعربت ليف عن اعتقادها أن "من المهم جدا أن تحتفظ الأطراف بالتنسيق الأمني.. وسنستمر في التحدث إلى السلطة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين".

وحول العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، قالت ليف إنها تواصلت مع الأطراف وحثتهم على خفض التصعيد وعلى التنسيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.

وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى عن القلق حيال أمرين حيث أفادت "نحن نفهم أن هناك خسائر في صفوف المدنيين وهو أمر مؤسف للغاية ومن ثم من الواضح أن هناك احتمالا أن تزداد الأمور سوءا وانعدام الأمن فيما يتعلق بالاحتجاجات أو أي نوع آخر من الإجراءات ذات الصلة.. لكننا على اتصال وثيق مع دبلوماسيينا وأمننا والناس على الأرض".

وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت، الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميلها مسؤولية المجزرة في جنين التي قتل خلالها تسعة فلسطينيين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل اعتبارا من الآن".

وأضاف أنه سيتم "التوجه الفوري لمجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.. ودعوة لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان بشأن مسؤولية إسرائيل عن المجزرة في جنين".

وأكد أبو ردينة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا "جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ من أجل مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي قتل تسعة فلسطينيين خلال عملية عسكرية في جنين في شمال الضفة الغربية، بينهم سيدة مسنّة، إضافة إلى أكثر من 20 مصابا بينهم 4 إصابات بحالات خطيرة.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية