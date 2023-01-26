واشنطن: لن نتمكن من إرسال "أبرامز" إلى أوكرانيا إن احتدمت المعارك هناك

رجحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، عدم نجاح واشنطن في تسليم الدبابات إلى كييف بحلول الربيع، حيث من المحتمل احتدام القتال هناك الربيع المقبل.

وقالت نولاند في كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: "بخصوص أبرامز، كما تعلمون، إنها دبابة معقّدة للغاية وتتطلب درجة عالية من التحضير، وعلى الرغم من أنّنا وافقنا عليها أمس، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإيصالها إلى ساحة المعركة. ولن تكون هناك مع قدوم الربيع ".

هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس، أعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" الحديثة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي