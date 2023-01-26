قديروف يعلن السيطرة على مواقع لقوات كييف في بلدة نوفوميخايلوفكا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن الجيش الروسي شن هجوما ناجحا على مواقع لقوات كييف قرب بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، وسيطر عليها.

وقال قديروف إن "قوات "أحمد" الروسية الخاصة نفذت هجوما ناجحا على مواقع قطاع الطرق التابعين لحلف "الناتو" والنازيين الأوكرانيين".

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وأشار إلى أن الجنود الروس نفذوا عملية محكمة، وبفضل الإجراءات المنسقة تم الاستيلاء على تحصينات العدو المجهزة لدفاع طويل ومواقع في الغابات المحيطة ببلدة نوفوميخايلوفكا.

وأضاف: "نتيجة لذلك تكبد العدو خسائر فادحة وتم تحطيم معنوياته".

وأكد إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في وقت سابق، أن القوات الروسية أحكمت سيطرتها على مواقع في أطراف مدينة أوغليدار جنوب مدينة دونيتسك، وتواصل تحرير المنطقة من فلول قوات كييف.

المصدر: نوفوستي