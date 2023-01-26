بلينكن يصل إلى إسرائيل بعد مقتل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة تشمل إسرائيل والضفة ومصر، على خلفية الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة، والضحايا التي خلّفتها بين الفلسطينيين.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في بيان، إلى أن بلينكن سيحض على وقف أعمال العنف، في أعقاب مقتل 9 فلسطينيين اليوم الخميس خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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وسيعقد أول محادثات مباشرة له مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منذ عودته إلى السلطة، على رأس حكومة تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

كما سيتلقي في رام الله بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته التي تستمر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: "سيشدّد على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من الأبرياء".

يشار إلى أن بلينكن سيبدأ جولته يوم الأحد في مصر، التي تلعب دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في الوقت الذي تمكّنت فيه من الحفاظ على علاقات ودّية مع إدارة الرئيس جو بايدن رغم تعهده اتخاذ مواقف أكثر تشددا بسبب مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان.

المصدر: أ ف ب