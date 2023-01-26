فر ضباط وجنود اللواء رقم 72 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أن سرقوا مركبات MaxxPro وVAB المدرعة التي بقيت في المدينة وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.

جاء ذلك بعد أن فرضت وحدات اللواء رقم 155 من مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية ومفرزة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية دونيتسك الشعبية رقابة على النيران على الطريق السريع "إم-50" أوغليدار بوكروفسك.

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في الوقت نفسه، تحصنت القوات الروسية في الضواحي الشرقية لأوغليدار، وأطاحت الجماعات الهجومية بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية من مواقع بالقرب من تقاطع شارع تريناتسات ديسانتنيكوف وماغيسترالنايا، كما فقد الجيش الأوكراني مواقعه في منطقة نيكولسكيي داتشي وفي قريتي شاختي 1 و3 حيث تتعرض مواقع القوات المسلحة الأوكرانية لقصف مدفعي في مناطق محطة الضخ، مدرسة فولغودار ليتسيوم رقم 1 في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، ومباني المستشفيات في الجزء الجنوبي من المدينة.

كما اكتشفت RT أنه لا يوجد قادة سرية وكتائب في هذه الوحدة من القوات المسلحة الأوكرانية، حيث أن الأفراد محبطون. ووفقا للجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم، قبل فترة وجيزة من اختراق القوات المسلحة الروسية للمدينة، سرق ضباط مجهولون من اللواء رقم 72 الآلي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أن سرقوا مركبات MaxxPro وVAB المدرعة التي بقت في المدينة وتخلوا عن مرؤوسيهم واختفوا في اتجاه غير معلوم.

وباءت محاولة نقل التعزيزات من وحدات لواء المشاة رقم 68 إلى أوغليدار بالفشل، وتم تصفية الجنود الأوكرانيين من قبل سرب المقاتلات "سو-25" التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية.

المصدر: RT