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الكرملين: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة ليس قيد النقاش

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الكرملين: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة ليس قيد النقاش
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تغيير وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليس على جدول أعمال الكرملين.

جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية غير مطروح على جدول الأعمال.

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وكان نائب مجلس الدوما من منطقة القرم ميخائيل شيريميت في وقت سابق قد اقترح تغيير وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات، دون أن يحدد إلى أي وضع آخر، مع تأكيده على أن الأحداث الجارية قد تجاوزت بالفعل الصراع العسكري المعتاد.

المصدر: نوفوستي

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