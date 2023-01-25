مقتل 27 راعيا بانفجار في نيجيريا

لقي 27 راعيا مصرعهم وأصيب عدد آخر بانفجار وقع الأربعاء وسط نيجيريا حيث تسود أعمال عنف بين الرعاة والمزارعين، وفق ما أفادت الشرطة.

هذا وكان الرعاة وقطعانهم في قرية ركوبي، الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه، عندما انفجرت "قنبلة."

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بدوره، قال المسؤول بشرطة ولاية نصراوة، ماياكي محمد بابا: "تأكدنا من مقتل 27 شخصا في الانفجار فضلا عن عدد كبير من المواشي".، مضيفا أن "عدة أشخاص آخرين أصيبوا وقد يرتفع عدد القتلى".

ويعمل خبراء الشرطة على التحقيق في مصدر الانفجار.

من جهتها، زعمت مجموعة تمثل الرعاة، أن الانفجار جاء نتيجة قصف للجيش النيجيري. وقال لاوال دانو من جمعية مربي الماشية "لقد كانت غارة جوية. قتلت 27 شخصا من أهالينا."

وأضاف دانو: "نعلم جميعا أن الجيش وحده هو الذي يمتلك طائرات لتنفيذ ضربات جوية، وندعو إلى تحقيق شامل وفرض عقوبات ضرورية على من يقف وراء الأمر".

بدوره، لم يرد المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية على طلبات وكالة "فرانس برس" للتعليق.

المصدر: أ ف ب