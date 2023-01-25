على مبدأ الرد بالمثل.. إيران تفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفيهم ضباط ومسؤولون

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، عن قائمة عقوباتها الأخيرة التي تضمنت أشخاصا حقيقيين واعتباريين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

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وفي بيان لها، قالت الخارجية الإيرانية: "إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن أنها، بناء على قرارات الجهات المعنية وفي إطار القوانين والآليات العقابية ذات الصلة وانطلاقا من مبدأ الرد بالمثل، قررت حظر الاشخاص الحقيقيين والاعتباريين لدى الاتحاد الأوروبي والكيان البريطاني، وذلك على خلفية تورطهم في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض والتشجيع على تحركات إرهابية والعنف بحق الشعب الإيراني، والتدخل في شؤون الجمهورية الإسلامية الداخلية والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب والترويج لمعلومات خاطئة حول البلاد، وكذلك المشاركة في تشديد الحظر الظالم المفروض والذي يشكل حربا اقتصادية ضد الشعب الإيراني".

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية على أشخاص ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تفضي إلى حظر تأشيرات الدخول والسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإغلاق الحسابات البنكية التابعة للنظام المصرفي الإيراني مضافا إلى تجميد أموال وممتلكات المعاقبين التي تخضع لقوانين إيران أيضا".

وجاءت قائمة الاشخاص الحقيقيين والاعتباريين من الاتحاد الاوروبي والكيان البريطاني التي أضيفت إلى قائمة عقوبات الخارجية الإيرانية كالآتي: "

أ) الاتحاد الاوروبي / المؤسست والشركات:

- إذاعة (جي) الفرنسية.

- مجموعة أصدقاء إسرائيل (الكيان الصهيوني) لدى البرلمان الأوروبي المدعوة (EFI).

- شركة Bau Heberger لمقاوات البناء، نظرا لدورها في إنشاء مصنع إنتاج الأسلحة الكيمياوية داخل العراق خلال الحرب المفروضة (1980-1988).

_ الأشخاص (الحقيقيين):

- أولیفير کلاين (Oliver Klein)، وزير الدولة لشؤون البلديات والإسكان في فرنسا.

- دیتمار کوستير(Dietmar Koster)، ممثل ألمانيا في البرلمان الأوروبي.

- العقيد تیموهایم باخ (Timo HEIMBACH)، قائد القوات الألمانية في الأردن.

- دنیس ترینغ (Dennis Thering)، رئیس الاتحاد الديمقراطي المسيحي في برلمان ولاية هامبورغ الألمانية.

- غريغور لانغي (Geregor Lange)، رئیس شرطة دورتموند الألمانية، على خلفية قتل المواطن من أصول سنغالية على أيدي شرطة دورتموند.

- العقيد تيم تسان (Tim Zahn)، رئيس مركز الأمن السيبراني لشرطة ألمانيا.

- آن هیدالکو (Anne Hidalgo)، عمدة باريس.

- فرانسوآ بيشیو (Francois Bechieu)، مساعد البلدية في منطقة 19 بمدينة باريس.

- غيلبيرت میتيران (Gilbert Mitterrand)، عضو سابق في البرلمان الفرنسي.

- جيراد بیارد (Gerad Biard)، رئيس تحرير صحيفة "شارلي إيبدو".

- لورينت سوریسو (Laurent Sourisseau)، مدیر النشر في "شارلي إيبدو".

- سیلفي کوما (Silvie Coma)، معاون مدیر النشر لصحيفة "شارلي إيبدو".

- برنارد هنري ليفي (Bernard-Henry Levy) من "فرانسه".

- إيمانويل سلاآر (Emmanuel Slaars)، القائد الفرنسي لعمليات التحالف البحري الاوروبي في الخلیج الفارسي ومضيق هرمز.

- لوکاس مانديل (Lukas Mandl)، ممثل النمسا في البرلمان الأوروبي.

- آنّا بانفریسکو (Anna Bonfrisco)، ممثل ايطاليا في البرلمان الأوروبي.

- عبیر السهلاني (Abir Al-Sahlani)، ممثلة السويد في االبرلمان الأوروبي.

- بارت غروثيوس (Bart Groothuis)، الممثل الهولندي في برلمان أوروبا.

- تیجس رویتين (Thijs Reuten)، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي.

- أليجو فايدال كوادراس ( Alejo Vidal-quadras)، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي سابقا.

- راسموس پالودان (Rasmus Paludan)، بسبب الاساءة للقرآن الكريم.

- أدوین واغينسفيلد (Edwin Wagensveld)، بسبب الإساءة للقرآن الكريم.

ب) بريطانيا / المؤسسات والشركات:

- مؤسسة هانري جاکسون (Henry Jackson Society).

_ أشخاص حقيقيون :

- فيكتوريا برينتيس (Victoria Prentis)، النائب العام البريطاني.

- مایکل تاملینسون (Michael Tomlinson)، وكيل النائب العام البريطاني.

- ریشارد دیرلاوف (Richard Dearlove)، رئیس سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني السري (MI6).

- باتريك سانديرس (Patrick Sanders)، رئيس أركان الجيش البريطاني.

- أليكس یانغير (Alex Younger)، رئیس سابق لجهاز الاستخبارات البريطاني السري (MI6).

- فیل کابيل (Phil Capel)، رئيس دائرة السجون في بريطانيا.

- لیام فاکس (Liam Fox)، وزير الدفاع البريطاني السابق.

- بيتان دیفید (Bethan David) رئیس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا".

المصدر: "إرنا"