الدفاع الروسية تعلن القضاء على نحو 200 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-27"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على نحو 200 جندي أوكراني وإسقاط مقاتلة من نوع "سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة سلافيانسك.

وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن سلاح الجو الروسي، وكذلك سلاح المدفعية قصف وحدات الألوية الآلية 14 و92 التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

بالإضافة إلى ذلك أحبطت القوات الروسية أعمال 7 مجموعات استطلاع وتخريب تابعة للقوات الأوكرانية، في خاركوف، كما تم القضاء على 90 عسكريا وتدمير آليات عسكرية ومدفع ذاتي الحركة ألماني الصنع.

وفي اتجاه كراسنو - ليمان، استهدف سلاح الجو والمدفعية الروسية نقطة تمركز للقوات والمعدات الأوكرانية، حيث تم القضاء على أكثر من 20 جنديا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين و4 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

وفي اتجاه دونيتسك، واصلت القوات الروسية عمليات هجومية ناجحة وألحقت أضرارا بمصادر نيران العدو، وكبدته خسائر فادحة تجاوزت الستين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية.

وفي محور زابوروجيه قالت وزارة الدفاع إن القوات الروسية خلال عملياتها الهجومية، سيطرت على مواقع جديدة ومتقدمة وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا، وتدمير معدات عسكرية.

وفي اتجاه خيرسون تم التصدي بنيران المدفعية لمحاولة مجموعات استطلاع أوكرانية العبور إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، كما تم القضاء على نحو 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 قوارب ومركبتي قتال.

المصدر: RT