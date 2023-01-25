زاخاروفا تدعو أوروبا إلى الاستيقاظ من سباتها العميق كي لا تعق في فخ أمريكا للمرة الثالثة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن أوروبا بحاجة لأن تستيقظ من سباتها العميق، وتعي أن الولايات المتحدة كانت المستفيدة من الحربين العالميتين السابقتين اللتين شنتهما دول غربية.

وأضافت المتحدثة ماريا زاخاروفا: "ألا يفهمون أن الولايات المتحدة تجر أوروبا إلى حرب كبيرة؟ لماذا؟ لأن واشنطن لم يكن لديها منذ فترة طويلة موارد أخرى لتأمين الدولار والحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي، باستثناء خلق بؤر التوتر في العالم".

وتابعت قائلة: "أوروبا بحاجة ماسة إلى الاستيقاظ من سباتها العميق وبأن تتذكر أن الولايات المتحدة هي المستفيدة من الحربين العالميتين السابقتين اللتين أطلقتهما الدول الغربية. وبينما كان العالم كله في حالة خراب، أنشأت واشنطن باكس أمريكانا على رماد.. يجب ألا يسير الأوروبيون بذات الأمر للمرة الثالثة".

و(باكس أمريكانا تعني السلام الذي يجب على الولايات المتحدة فرضه على العالم في ظل سيطرة أمريكية تلعب فيها الولايات المتحدة دور رجل الشرطة الذي من حقه استخدام القوة لتحقيق السلام والأمان)

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني قد صرح مؤخرا، بأن أوروبا ليس لديها سياسة خارجية ودفاعية حقيقية "هناك الكثير من الغيرة بين الدول، كما أن أوروبا دائما تأتي خلف الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "أوروبا يجب أن تفعل كل شيء حتى لا يتسع الصراع أبدا.. لا الناتو ولا أوروبا، الملزمة بمساعدة أوكرانيا، في حالة حرب مع روسيا".

المصدر: نوفوستي