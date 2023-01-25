ثلوج اليابان تثير أزمة في البلاد.. وبكين تسجل أدنى درجة حرارة منذ 45 عاما (فيديو)

تشهد اليابان والصين انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع هطول كثيف للثلوج، الأمر الذي أثار أزمة في جميع المجالات، وسط تحذيرات جدية للسكان.

إقرأ المزيد

وذكرت قناة "NHK TV" المحلية أنه تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة جوية محلية في اليابان بسبب تساقط الثلوج الكثيف.

وتم إلغاء 177 رحلة للخطوط الجوية اليابانية، و111 رحلة لخطوط نيبون الجوية. كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية لشركات الطيران منخفضة التكلفة.

ومع بداية الأسبوع، وصلت كتلة باردة إلى اليابان، مما تسبب بانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج على مساحة شاسعة من البلاد. حيث بلغت الحرارة في قرية ريكوبيتسو بهوكايدو، اليوم الأربعاء، 26.9 درجة تحت الصفر.

وفي طوكيو وأوساكا، كانت درجات الحرارة أقل من 3 و2 درجة على التوالي. وخلال النهار، تساقطت كميات كبيرة من الثلوج بلغ ارتفاعها 88 سم في عدد من المناطق.

وأدى هطول الأمطار أيضا إلى اضطرابات في حركة القطارات وتأخير في مغادرة الطائرات وانقطاع للتيار الكهربائي. وتسبب تساقط الثلوج في مقتل شخص واحد على الأقل.

ومن المتوقع أن يستمر الضغط الشتوي حتى يوم الخميس، مما يؤدي إلى تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية بشكل رئيسي في المناطق الواقعة على طول ساحل بحر اليابان.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ عقد.

ويحث مسؤولو الطقس الناس على توخي الحذر من الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية والطرق المجمدة و الرياح العنيفة والأمواج العالية. كما طالبوا الناس بمراقبة أنابيب المياه المجمدة وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الثلوج.

Inside the main snow band now and it’s chucking it down in Myoko #japanpic.twitter.com/7FWW1ByGTq — James Reynolds (@EarthUncutTV) January 24, 2023

وتقول السلطات إن الاختناقات المرورية يمكن أن تحدث في المناطق التي يتوقع تساقط ثلوج كثيفة فيها. وتم بالفعل إغلاق بعض الطرق السريعة.

ويحث مسؤولو وزارة النقل الناس على الامتناع عن الخروج ما لم يكن ذلك عاجلا. وينصح السائقون باستخدام إطارات الشتاء أو سلاسل الثلوج.

وفي الصين، سجلت بكين اليوم الأربعاء أدنى درجة حرارة منذ 45 عاما. وبحسب بيانات إحدى محطات الأرصاد الجوية بالمدينة، تم تسجيل 16.7 درجة مئوية تحت الصفر، وهي أدنى درجة حرارة في بكين هذا الشتاء، حيث تم تسجيل أدنى مستوى سابق عند 15.4 درجة تحت الصفر في 28 يناير 1978.





The most beautiful snow country in the world is located in the northeast of China, Harbin, Heilongjiang Province. Does it surprise you? pic.twitter.com/8fbxWm4Ag2 — SunSong _孫松 (@shandongSunsong) January 25, 2023

وستظل درجات الحرارة أقل من درجة التجمد طوال اليوم في بكين، لذلك يوصي خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس دافئة عند الخروج.

وكانت المناطق الشمالية من الصين تحت تأثير كتلة باردة في الأيام الأخيرة، واستمر الطقس الفاتر بشكل غير طبيعي في كل مكان، في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية، المتاخمة للاتحاد الروسي.

In Harbin, Heilongjiang province, people enjoy fun on snow during the #SpringFestival holiday. pic.twitter.com/5d3nvnvCgl — China Daily (@ChinaDaily) January 25, 2023

المصدر: وكالات