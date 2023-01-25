دراسة تحصي عدد عمليات إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة منذ مطلع العام

ذكرت مجموعة The Gun Violence Archive البحثية، أن عدد حوادث إطلاق النار التي شهدتها الولايات المتحدة حتى الآن عام 2023، هي أكثر من الأيام التي مرت حتى الآن في هذا العام.

وحسب المجموعة، كانت هناك 39 عملية إطلاق نار جماعي في الأسابيع الثلاثة الأولى من عام 2023، بما في ذلك واحدة في هاف مون باي، جنوب سان فرانسيسكو، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل يوم الاثنين، وأخرى في مونتيري بارك بكاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع قتل فيها 11 شخصا، مشيرة إلى أن معظم الحوادث وقعت في جنوب البلاد، بما في ذلك في لويزيانا وفلوريدا.

وأوضحت أنه كان هناك 647 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2022 و690 عملية إطلاق نار في عام 2021.

وفي السياق، كشف استطلاع للرأي أجرته كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو ووكالة أسوشيتد برس، أن حوالي خمس البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم أو أي شخص قريب منهم تعرض لتجربة عنف باستخدام السلاح في السنوات الخمس الماضية.

ويرى ثلاثة أرباع الأمريكيين أن العنف باستخدام الأسلحة النارية يمثل مشكلة كبيرة، ويقول 8 من كل 10 إن عنف السلاح في تزايد في الولايات المتحدة، وفقا للاستطلاع.

ويعتبر 66٪ أن هذه الأنواع من العنف تتزايد في ولايتهم أو المجتمع المحلي (39٪). من المرجح أن يعتقد أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية (51٪) أن العنف باستخدام الأسلحة النارية آخذ في الازدياد في مجتمعاتهم أكثر من أولئك الذين يعيشون في الضواحي (39٪) والمجتمعات الريفية (27٪).

المصدر: axios