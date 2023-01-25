نيران صديقة.. كلب يطلق النار على رجل ويرديه قتيلا في الولايات المتحدة!

في حادثة غريبة من نوعها، قالت الشرطة الأمريكية إن كلبا أطلق الرصاص وقتل رجلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن داس الحيوان عن طريق الخطأ على زناد سلاح بالمقعد الخلفي لشاحنة صغيرة.

وأصيب الضحية، الذي كان جالسا في مقعد الراكب الأمامي في الشاحنة، في ظهره بينما كان هو والحيوان الأليف في رحلة صيد يوم السبت، وفقا للشرطة في ولاية كانساس بوسط الولايات المتحدة.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سومنر: "داس كلب مالك الشاحنة على البندقية، مما تسبب في إطلاق النار، وأصابت القذيفة الراكب الذي توفي متأثرا بجراحه في مكان الحادث".

وأضاف مكتب العمدة في بيان منفصل: "التحقيق جار، لكن التحقيق الأولي يظهر أنه حادث متعلق بالصيد".

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان الرجل البالغ من العمر 30 عاما الذي توفي هو صاحب الكلب.

إطلاق النار العرضي أمر شائع بشكل مأساوي في الولايات المتحدة، البلد الذي يوجد فيه أسلحة أكثر من الناس، ووفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد توفي أكثر من 500 شخص في حوادث أسلحة نارية في عام 2021.

المصدر: "فرانس برس"