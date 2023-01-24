قوات كييف تستهدف جمهورية دونيتسك بنحو 66 مقذوفا خلال 24 ساعة

استهدفت قوات كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 66 صاروخا وقذيفة خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 5 آخرين، وإلحاق أضرار في الأبنية السكنية ومرافق البنية التحتية.

وأفاد مراسلنا، أنه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية استهدف نظام كييف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 66 صاروخا وقذيفة مدفعية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح، وإلحاق أضرار في 14 مبنى سكنيا، ومرفقي بنية تحتية.

ووفقا لتقرير المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، استهدفت القوات الأوكرانية مناطق سكنية مختلفة في جمهورية دونيتسك 14 مرة يوم الثلاثاء.

وتعرضت مدينة غورلوفكا، ومدينة دونيتسك، ومدينة إيلوفيسك لقصف القوات الأوكرانية.

وقصفت القوات الأوكرانية مدينة غورلوفكا، الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، بـ 6 قذائف من عيار 155 ملم.

المصدر: RT