وزير دفاع مولدوفا: حياد بلادنا يتلاشى وسط الأحداث في أوكرانيا

صرح وزير دفاع مولدوفا أناتولي نوساتي، بأن الوضع المحايد للجمهورية المنصوص عليه في الدستور وسياسة نزع السلاح، فقد أهميته بسبب الأحداث في أوكرانيا.

وقال الوزير في مقابلة مع إذاعة "أوروبا الحرة": "لقد أثبتت الحرب في أوكرانيا للسلطات المولدوفية أن حالة الحياد والمناقشات حول نزع السلاح في مولدوفا لم تعد ذات أهمية".

وبحسب قوله، فإن الجيش المولدوفي يحتاج إلى تحديث وأسلحة جديدة، لكن الجمهورية لا تملك حاليا أموالا لهذا الغرض، وقال: "لا يكفي أن نقول فقط، هذا مطلبنا، ونحتاجه يجب توفير احتياجاتنا، قلنا إننا دولة محايدة، ما يعني أننا لسنا جزءا من أي من التحالفات أو النقابات، وهذا يعني أننا يجب أن نطور قطاعنا الدفاعي ".

وفي الأسبوع الماضي، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنها طلبت من حلفائها، أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة المراقبة في محاولة لتعزيز موقفها في سياق الصراع المطول في أوكرانيا.

وأشارت ساندو، إلى أن "الناتو" وحده يضمن حماية موثوقة للجمهورية، وقالت في الوقت نفسه إن على مواطني البلاد دعم الانضمام إلى الحلف العسكري.

ويعتبر الجيش المولدوفي، واحدا من أصغر الجيوش في رابطة الدول المستقلة، ومن أجل توفير المال، تم تخفيض عدد أفراده إلى حوالي 6 آلاف جندي، وخفضت الخدمة الالزامية إلى 12 شهرا، وهناك في الخدمة عشرات من طائرات النقل والمروحيات وحوالي مائتي ناقلة جنود مدرعة، وأكثر من مائة بندقية وقذيفة هاون.

المصدر: تاس