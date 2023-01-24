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زيلينسكي يبحث مع ماكرون توريدات الدبابات المدولبة الخفيفة الفرنسية

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زيلينسكي يبحث مع ماكرون توريدات الدبابات المدولبة الخفيفة الفرنسية
Legion-Media Jacques Witt/Pool/Abaca/Sipa USA
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بحث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية توريد الدبابات الخفيفة الفرنسية لأوكرانيا.

وجاء في بيان، نشر في حساب زيلينسكي الرسمي على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "في الحديث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكرته على قرار تقديم الدبابات الخفيفة الذي يمثل اختراقا، وكذلك على مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية، وخاصة من خلال تقديم الأنظمة المتقدمة للدفاع الجوي".

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وأضاف أنه بحث كذلك مع الرئيس الفرنسي الخطوات الدبلوماسية لتسوية الأزمة، وطلب منه منع مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستجري في باريس عام 2024.

وكانت فرنسا قد أعلنت عن عزمها تزويد أوكرانيا بدبابات خفيفة. وحسب التقارير الإعلامية الفرنسية، يدور الحديث عن الدبابات المدولبة من طراز AMX-10 RC.

المصدر: تاس

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