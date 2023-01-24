واشنطن تفرض عقوبات على اقتصادي لبناني شهير بزعم صلاته المالية مع"حزب الله"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الاقتصادي اللبناني حسن مقلد وولديه وشركة الصرافة التي يملكها بسبب صلات مالية مزعومة مع "حزب الله" اللبناني.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مقلد "كان مستشارا ماليًا لحزب الله، وأجرى معاملات مالية نيابة عنه كسبت مئات الآلاف من الدولارات".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان نلسون: "اليوم ، تتخذ وزارة الخزانة إجراءات ضد صرافة فاسدة، تدعم هندستها المالية بشكل فعال وتمكن حزب الله ومصالحه على حساب الشعب والاقتصاد اللبنانيين".

وجاء في بيان للخزانة أن شركة "CTEX" الخاصة بأعمال مقلد مرخصة من مصرف لبنان المركزي، كما عاقبت نجلي مقلد، بحجة أنهما متورطان في نفس التعاملات المالية.

يظهر مقلد بانتظام على القنوات التلفزيونية اللبنانية كخبير مالي ولديه أكثر من 50 ألف متابع في "تويتر"، مما يجعله أحد الشخصيات النادرة الظاهرة التي تفرض واشنطن عليها عقوبات لعلاقاتها المالية بحزب الله.

المصدر: "رويترز"