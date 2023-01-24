رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع السوري: ايران هي الصديقة الحقيقية لسوريا

قال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس إن إيران هي الصديقة الحقيقية لسوريا.

وأكد رئيسي أن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي.

من جهته أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال استقبال وزير الدفاع السوري استعداد ايران لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا.

وتابع، "من كان يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو الزوال والدمار".

كم شدد سلامي الاستعداد لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات.

المصدر: تسنيم