نتنياهو يقول أنه لن يسمح للفلسطينيين للبناء في المنطقة (ج) ردا على ضغوط إزالة البؤر الاستيطانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لن يتم التسامح" مع البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، وذلك ردا على ضغوط إزالة البؤر الاستيطانية.

وقال نتنياهو خلال ترؤسه اجتماعا لكتلة "الليكود": "جئنا إلى السلطة بوعد واضح بتغيير الاتجاه ومحاربة البناء الفلسطيني غير القانوني"، مبينا أن "هذا لا يعني أننا سنسمح ببناء إسرائيلي غير قانوني، وهناك اتفاق شامل على هاتين النقطتين".

وأشار إلى أن هذا الإجماع "يبطل أمل خصومنا السياسيين في تفكيك التحالف، لكننا متماسكون وقويون ومتحدون".

وكان الجيش الإسرائيلي أخلا يوم الجمعة الماضي، بؤرة "أور حاييم" الاستيطانية بعد أقل من 24 ساعة إنشائها. وردا على ذلك، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيطلب إخلاء بلدة الخان الأحمر الفلسطينية بشكل فوري.

ويعد مخطط تهجير سكان الخان الأحمر جزءا من مشاريع تهويد القدس وتهجير سكانها لصالح الاستيطان، ليصل عددهم إلى أقل من 20% من سكان المدينة. ويحيط بالخان الأحمر عدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بهدف ربط مستوطنة معاليه أدوميم مع مدينة القدس.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT