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إيران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

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إيران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
AP
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن طهران تعد حزمة عقوبات جديدة ضد الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا.

وأوضح كنعاني عبر "تلغرام"، أن تصرفات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إشارة على عدم إدراكهما للواقع الإيراني الحديث بشكل صحيح، فضلا عن ارتباكهما من السلطة في طهران، وستعلن إيران قريبا قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ودعاة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي صادق أمس على حزمة عقوبات جديدة ضد إيران، شملت 18 فردا، و19 منظمة، بدعوى مشاركتهم في قمع الاحتجاجات في إيران، إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

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وتضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران، وزير الرياضة وشؤون الشباب الإيراني، حامد سجادي، وزعماء إيرانيين سابقين وحاليين، وعددا من النواب، والقادة، والإعلاميين، ومسؤولين أمنيين.

أما فيما يخص التنظيمات الإيرانية، فقد شملت العقوبات الحرس الثوري الإيراني، ووحدات النخبة في القوات المسلحة الإيرانية.

وفي 18 يناير، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو قيادة الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

 

 

المصدر: نوفوستي

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