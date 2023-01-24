إدانة صاحب الصورة الأشهر باقتحام الكابيتول بـ8 جرائم فدرالية

دانت هيئة محلفين أمريكية، الرجل الذي جلس على كرسي رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ووضع قدميه على مكتبها، خلال اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بـ8 جرائم فيدرالية.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن هيئة المحلفين، دانت ريتشارد بارنيت (62 عاما)، المعروف أيضا باسم "بيجو"، بتهم من بينها الدخول إلى منطقة محظورة، والبقاء فيها بسلاح مميت أو خطير، وعرقلة إجراءات رسمية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على بارنيت في أوائل مايو، على أن يظل رهن الإقامة الجبرية مع وضع جهاز مراقبة في كاحله حتى ذلك الحين.

وقالت الشبكة إن بارنيت يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

وفي السادس من يناير 2021، هاجم أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانوا يؤكدون أن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سرقت" منهم، مبنى الكابيتول في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

المصدر: CNN