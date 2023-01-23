مشاركة جنوب إفريقيا في مناورات روسيا والصين تقلق الولايات المتحدة

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من قرار جنوب إفريقيا الانضمام لمناورات عسكرية مشتركة مع روسيا والصين.

وقالت جان بيير: "الولايات المتحدة، كما قلنا سابقا، لديها مخاوف بشأن أي دولة تجري مناورات مع روسيا، لقد تحدثنا باستمرار عن هذا، ولكن بالطبع، كل دولة تتخذ قراراتها ".

وستجرى مناورات بحرية بمشاركة سفن من روسيا والصين وجنوب إفريقيا في الفترة من 17 إلى 27 فبراير.

وكما ورد في البيان الصادر عن وزارة الدفاع بجنوب إفريقيا، ستجرى المناورات "في المحيط الهندي لمدة 10 أيام في مناطق ميناء ديربان وريتشاردز باي"، وهدفها هو "تبادل المهارات والمعارف العملياتية".

وشددت الإدارة العسكرية على أن المناورات تهدف إلى "تعزيز العلاقات المزدهرة بالفعل" بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا.

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المصدر: تاس