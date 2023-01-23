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واشنطن: نتابع التطورات في أوكرانيا ونحدّث قدراتنا النووية

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واشنطن: نتابع التطورات في أوكرانيا ونحدّث قدراتنا النووية
AP Susan Walsh
وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم
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أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم أن الولايات المتحدة تتابع باهتمام التطورات في أوكرانيا في سياق تحديث وتطوير قدراتها النووية.

وقالت غرانهولم خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "الإدارة الوطنية للأمن النووي تركز على أن تكون لدينا ترسانة آمنة وفعالة".

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وأضافت أن "جميع الخطط للتحديث تهدف إلى ذلك. نحن نتابع ذلك باهتمام كبير".

وجاء ذلك ردا على سؤال ما إذا كانت هناك أي تغييرات في إدارة الترسانة النووية الأمريكية على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

وأكدت غرانهولم أن وزارة الطاقة على اتصال بالبنتاغون، وأن خبراء الإدارة الوطنية للأمن النووي يركزون على أن تكون الترسانة الأمريكية "آمنة وموثوق بها وفعالة".

المصدر: تاس

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