رئيس هيئة الأركان الروسية: لم نواجه أبدا شدة في الأعمال العدائية كما حدث أثناء العملية الخاصة

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غراسيموف، أن روسيا الحديثة، لم تعرف أبدا مستوى وشدة في الأعمال العدائية كما حدث أثناء العملية الخاصة.

وأوضح غراسيموف في مقابلة مع موقع aif.ru: "أن روسيا وقواتها المسلحة تواجه معارضة جماعية تقريبا من الغرب.

من جهة أخرى، قال رئيس هيئة الأركان الروسية إنه يجب تصحيح تدريب التعبئة.

وقال "تجدر الإشارة إلى أن نظام التدريب على التعبئة في بلدنا لم يتكيف بشكل كامل مع العلاقات الاقتصادية الحديثة الجديدة، لذلك، سنصحح كل شيء أثناء التنقل، ولكن نتيجة الإجراءات المنسقة والمهنية، فإن ضباط الأركان العامة، تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية ولم تتخذ أي تدابير للتعبئة الجزئية منذ الحرب الوطنية العظمى".

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المصدر: تاس