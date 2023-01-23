البيت الأبيض: لم نتخذ بعد قرارا بإرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إمكانية إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا.

وقال: "لم نتخذ قرارا بطريقة أو بأخرى". وفقا لكيربي، يمكن للمرء أن يتوقع بعض "المناورات على الأرض، والتي من الواضح أن الدبابات ستكون مفيدة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر في البنتاغون، بأن الولايات المتحدة تماطل بتزويد أوكرانيا بدبابات

"أبرامز" بسبب تكاليف صيانتها وتشغيلها.

بالإضافة لذلك، سيكون من الصعب "تنفيذ البرنامج التدريبي للجنود الأوكرانيين على أبرامز في وقت قصير قبل الربيع".

وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، بأنه في حال نقلت واشنطن دبابة "أبرامز" واحدة على الأقل إلى كييف، فإن ألمانيا ستوافق على إرسال "ليوبارد".

وقال في مقابلة مع ABC:"في حال أعلنا أننا سننقل دبابة أبرامز، واحدة على الأقل، فسيقومون (الألمان) بتزويد دبابات ليوبارد (لأوكرانيا)".

المصدر: تاس