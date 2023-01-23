تركيا تحذر السويد من استخدام حق النقض على عضوية ستوكهولم في الناتو

أكد وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، أنه إذا استمرت السويد في التصرف بنهجها الحالي، فإن موقف تركيا من حق النقض "الفيتو" على عضوية السويد في الناتو "سيكون واضحا".

وقال آكار: "إذا سارت هذه المسألة بهذه الطريقة، فسيكون موقفنا واضحا وواضحا للغاية".

ويأتي تحذير آكار، بعد حرق حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف، نسخة القرآن الكريم مؤخرا في تجمع حاشد بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ويوم السبت الماضي، أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، قام زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق عام للقرآن الكريم، وانتقد بالودان حلف "الناتو" وتركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه، كما أظهر صورة مسيئة للنبي محمد.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي إلى البلاد، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة وإعطاء إذن من السلطات السويدية لبعض الجهات بإحراق القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.

إلى ذلك ألغى رئيس البرلمان التركي، زيارة لرئيس البرلمان السويدي لأنقرة كانت مقررة في الـ 17 من الشهر الجاري.

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة يوم الجمعة وأبلغته إدانتها بأشد العبارات لسماح سلطات السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة لدى ستوكهولم.

المصدر: نوفوستي + RT