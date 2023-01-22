القيادة المركزية الأمريكية تشن غارة وهجوما بريا في سوريا وتعتقل عنصرين من "داعش"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن شن غارة بطائرة مروحية وهجوم بري في سوريا، ما أسفر عن القبض على اثنين من عناصر "داعش".

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وفي بيان لها، قالت القيادة المركزية: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة بطائرة هليكوبتر وهجوم بري في شرق سوريا في 21 يناير، حيث ألقت القبض على اثنين من أعضاء داعش في سوريا، عبد الله حامد مصلح المداد الملقب أبو حمزة السوري، وهو ميسر لداعش، وحسام حامد المصلح المداد، الخير، وهو ميسر داعش ولوجستي، وشريك واحد"، لافتة إلى إصابة مدني بجروح طفيفة.

وقال الكولونيل جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "تمت مرافقة المدني المصاب من قبل القوات الشريكة لنا إلى مرفق رعاية طبية قريب مع أحد أفراد الأسرة المرافقين..تلقى الرعاية وأعيد إلى عائلته".

وأضاف بوتشينو: "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لداعش".

Central Command forces conducted a partnered helicopter and ground assault raid in eastern Syria. pic.twitter.com/3df3X3gjPD — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2023

المصدر: RT