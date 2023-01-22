أ ف ب: إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متّجهة من بولندا إلى اليونان

أفادت وكالة "فرانس بس" نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية بورود إنذار بوجود قنبلة على متن طائرة "راين إير" متجهة من بولندا إلى اليونان .

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر بوزارة الدفاع اليونانية أن طائرات حربية يونانية سارعت اليوم الأحد لمرافقة طائرة تابعة لشركة "راين إير" من بولندا إلى اليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد ان ابلغت السلطات عن تحذير بوجود قنبلة.

وأرسلت طائرتان من طراز "F-16" لمرافقة الرحلة، من كاتوفيتشي إلى أثينا، عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة "فرانس برس".

وأضاف المسؤول أن طائرات هنغارية رافقت الطائرة في وقت سابق.

وقالت وكالة الأنباء "ANA" إن الطائرة هبطت في مكان منعزل بمطار أثينا الدولي قبل الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بقليل وكانت قيد التفتيش من قبل فريق إبطال مفعول القنابل.

ولم يتضح على الفور من الذي ادعى وجود القنبلة.

المصدر: "فرانس برس"