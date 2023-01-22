نتنياهو يقيل وزير الداخلية والصحة لعدم أهليته

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي، أرييه درعي، من منصبه، امتثالا لقرار محكمة العدل الإسرائيلية العليا.

ودانت محكمة العدل الإسرائيلية العليا، أرييه درعي، بقضايا جنائية، والتهرب الضريبي، ورأت عدم أهليته لمنصبه وزير الداخلية والصحة، وأصدرت قرارا قضائيا بعزله.

وجاء في كتاب إقالة نتنياهو لدرعي: "بحزن شديد، وببالغ الأسى، وبشعور بالغ الصعوبة، أجد نفسي مضطرا لإقالتك من منصبك كوزير في الحكومة، وأنوي البحث عن أي طريقة قانونية لإعادتك".

ويستعد الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، إلى تسريع عملية سن قانون يتيح عودة درعي وزيرا في الحكومة الحالية، من خلال التغلب على القرارات القضائية، بقرارات الأغلبية البرلمانية، بحيث يتم إلغاء القرارات القضائية، في حال الاعتراض عليها من قبل 61 نائبا برلمانيا من أصل 120، الأمر الذي اعتبرته المعارضة الإسرائيلية انتهاكا لسلطة القانون لصالح سلطة النخب الحاكمة.

المصدر: RT