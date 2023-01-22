الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعلق على حادثة حرق القرآن في ستوكهولم

قال الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فلاديمير ليغويدا، إن عملية حرق القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤخرا، هي "عمل تخريبي غير مقبول".

وأضاف ليغويدا، "إن حرق المصحف في السويد بالقرب من السفارة التركية عمل تخريبي غير مقبول. لا يمكنك الاستهتار بما هو مقدس لشخص آخر. لا يمكنك تجاوز حدود الإنسانية وإهانة الأضرحة الدينية في صراع سياسي".

من جهته قال فاختانغ كيبشيدزه، نائب رئيس قسم السينودس للعلاقات الكنسية مع المجتمع، إن تدنيس الأشياء المقدسة موجه ضد جميع المؤمنين ومحاولة لفرض نظرة عالمية لا مكان فيها لاحترام الأضرحة الدينية، بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه.

يشار إلى أنه في وقت سابق، وأمام السفارة التركية في ستوكهولم، قام زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف، راسموس بالودان، بحرق نسخة من القرآن أمام العامة خلال فعالية مجازة من قبل السلطات السويدية نظّمها لهذا الغرض.

المصدر: تاس