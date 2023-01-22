شولتس في باريس لإجراء محادثات مع ماكرون

أعلن قصر الاليزيه، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجريان اليوم الأحد محادثات في إطار مجلس الوزراء الفرنسي الألماني.

وسيصل شولتس إلى باريس اليوم الأحد، حيث سيشارك في احتفال بمناسبة الذكرى الستين لتوقيع معاهدة الإليزيه - اتفاقية صداقة بين فرنسا وألمانيا، وقعها قادة البلدين شارل دي غول وكونراد أديناور.

ثم سيشارك ماكرون وشولتس في اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي الألماني الـ24، الذي كان من المخطط أن يجري في 26 أكتوبر 2022، لكنه تأجل.

وسيجري بعد الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين ماكرون وشولتس.

المصدر: سبوتنيك