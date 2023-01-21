برلمان أوكرانيا يصوغ مشروع قانون لمعاقبة فنانين موالين لروسيا

أفاد وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو، بأن البرلمان الأوكراني أعد مشروع قانون ينص على حرمان الفنانين الأوكرانيين الذين ثبت أنهم "خونة" من الجوائز الفنية الأوكرانية.

وكتب تكاتشينكو عبر "تلغرام": "تولى نواب البرلمان الأوكراني عمل وزارة الثقافة والفنون الأوكرانية، وصاغوا مشروع قانون يهدف إلى حرمان الفنانين الذين يثبت أنهم خونة من الجوائز الفنية الأوكرانية".

وأضاف: "أن مشروع القانون الجديد ينص على "تطهير" السجلات والمعالم الأوكرانية من آثار الماضي السوفيتي".

وأكد تكاتشينكو، "أنه سيواصل العمل مع نواب البرلمان الأوكراني، لسن قانون أوسع يهدف للتخلص من جميع آثار الماضي السوفيتي، من الثقافة الأوكرانية".

يذكر أن السلطات الأوكرانية شرعت في تفكيك الآثار السوفيتية، وإعادة تسمية الشوارع، في أوكرانيا منذ العام 2015، ومنذ ذلك الحين لم تكتف كييف بمحاربة تاريخ الاتحاد السوفيتي وحسب، بكل وكل ما يتعلق بروسيا أيضا.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن السلطات الأوكرانية اتخذت منذ سنوات عديدة مسارا عدوانيا مناهضا لروسيا، أسوة بالغرب.

المصدر: نوفوستي