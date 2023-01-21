بلينكن: واشنطن وبكين نجحتا في التقليل من حدة التوتر في علاقاتهما الثنائية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة والصين نجحتا إلى حد ما في التقليل من حدة التوتر في علاقاتهما الثنائية.

وأضاف في تصريح صحفي أن بقية العالم يتوقع من الولايات المتحدة والصين "إدارة علاقاتهما بمسؤولية"، مشيرا إلى أن "الدول الأخرى تدرك جيدا أن قيامنا بذلك سوف تنعكس عليها".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن إلى بكين في فبراير المقبل.

والتقى الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ، خلال قمة العشرين التي احتضنتها إندونيسيا في نوفمبر الماضي، ويصف الرئيسان العلاقة بين الدولتين بأنها تنافس وليس صراعا.

المصدر: نوفوستي