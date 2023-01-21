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تحرير 62 امرأة و4 رضّع بعد أسبوع من خطفهم في شمال بوركينا فاسو

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تحرير 62 امرأة و4 رضّع بعد أسبوع من خطفهم في شمال بوركينا فاسو
AFP
صورة أرشيفية
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أفاد التلفزيون الرسمي ومصادر أمنية في بوركينا فاسو بأن الجيش حرر يوم الجمعة 62 امرأة و4 رضّع بعد أكثر من أسبوع على خطفهم في شمال البلاد على يد جهاديين مفترضين،

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وفي نشرة أنباء الثامنة ليلا (محلي وغرينتش)، عرض التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو صورا للنساء اللائي حررن اليوم، ونقلن إلى واغادوغو، مشيرا إلى أن ذلك تم إثر "عملية" للقوات المسلحة، دون مزيد من التفاصيل، إذ  خُطفت النساء وأطفالهن يومي الخميس والجمعة قرب أربيندا في شمال البلاد بعدما غادروا قريتهم بحثا عن غذاء.

هذا وأكدت عدة مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس" تحرير المخطوفين. 

وأفادت مصادر أمنية لـ"فرانس برس" بأنه تم العثور عليهم في توغوري على بعد 200 كيلومتر جنوب مكان اختطافهم، قبل أن يتم نقلهم في المساء إلى العاصمة حيث استقبلهم مسؤولون من الجيش.

ونقلت "فرانس برس" عن أحد المصادر الأمنية قوله إن "استجوابهم سيمكن من معرفة المزيد عن خاطفيهم واحتجازهم".

تجدر الإشارة إلى أن أربيندا تقع في شمال بوركينا فاسو، وهي منطقة تخضع لحصار جماعات جهادية وبالكاد تتزود بالسلع الغذائية، حيث تقول الأمم المتحدة إن قرابة مليون شخص يعيشون حاليا في مناطق تحت الحصار في شمال البلاد وشرقها.

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما شمالها، منذ عام 2015 هجمات متزايدة لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، خلفت آلاف القتلى ومليوني نازح على الأقل.

المصدر: "فرانس برس"

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