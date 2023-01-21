مقتل عنصر هارب من قوات SEALs الأمريكية في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل أحد عناصر قوات العمليات الخاصة للبحرية الأمريكية (Navy SEALs) في أوكرانيا، حيث كان يقاتل إلى جانب قوات كييف، وهو على قوائم الهاربين.

وأفادت مجلة "تايم" نقلا عن مسؤول في القوات البحرية الأمريكية، بأن العسكري الأمريكي المدعو دانييل سويفت قتل في أوكرانيا يوم 18 يناير متأثرا بجروحه، التي أصيب بها في المعارك بمنطقة دونباس.

وتشير بياناته إلى أنه كان على قائمة "الهاربين من الخدمة" رسميا منذ 11 مارس 2019.

ولا يزال مجهولا متى توجه إلى أوكرانيا وبأي دوافع.

وأكدت البحرية الأمريكية مقتل سويفت، لكنها لم تكشف أي تفاصيل عنه، ورفضت "المزايدات" حول سبب وجوده في أوكرانيا.

ويشار إلى أن سويفت التحق بالقوات البحرية الأمريكية في عام 2005 وحصل على عدد من الأوسمة والميداليات، التي يوحي بعضها بأنه كان يؤدي المهام في أفغانستان والعراق سابقا.

وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن عدد الأمريكيين الذين قتلوا في العمليات القتالية بأوكرانيا بلغ 8 أشخاص.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية